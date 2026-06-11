Presidente Balcázar: Vamos a dejar líneas maestras para la gestión del próximo Gobierno

Andina/Prensa Presidencia

Lima 11 Jun. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, afirmó hoy que dejará líneas maestras de gestión al próximo Gobierno, a fin de que se cumpla con atender sectores de suma importancia como la salud.

El mandatario remarcó que uno de losejes fundamentales de su gestión pasa por la atención del sector saludpara impulsar el desarrollo.

En ese sentido, señaló la importancia de que se gobierne en función a resultados y, de esa manera, recuperar la confianza de la ciudadanía.

“Mientras estemos hasta julio encontrarán técnicos al servicio del país, tenemos un Consejo de Ministros integrado por técnicos y por eso hay un avance rápido en lo que hacemos”, expresó el jefe de Estado.

El presidente brindó estos alcances durante la ceremonia por la asignación de los predios que serán destinados para la construcción del Instituto Nacional de Emergencias “José Casimiro Ulloa” y del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas “Oscar Trelles Montes”, en el distrito de Chorrillos.

Allí, el mandatarioresaltó que dichos establecimientos serán una revolucióny un ejemplo a seguir en materia de salud.

El jefe de Estado participó de esta actividad junto al ministro de Salud, Juan Carlos Velasco Guerrero.

La asignación de los predios permitirá fortalecer la respuesta a emergencias, la atención quirúrgica de alta complejidad, así como el desarrollo de innovación, investigación de los futuros profesionales en neurociencias y atender la referencia para la atención neurológica especializada.

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