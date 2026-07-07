Presidente Balcázar: vamos a invitar a Keiko Fujimori a Palacio de Gobierno

Perú.- Presidente Balcázar: Hay que profundizar la descentralización en el país - Andina/Prensa Presidencia

Lima 7 Jul. (ANDINA) -

El jefe de Estado, José María Balcázar, informó que invitará formalmente a la presidenta electa, Keiko Fujimori, a Palacio de Gobierno y señaló que ya la ha felicitado por su victoria electoral.

De igual modo, recordó que el proceso de transición ya empezó formalmente y aseguró que están dando"todas las facilidades para que ellos tengan conocimiento del estado austero"de su administración en estos meses. Asimismo, subrayó que están dejando las cifras en azul.

"La vamos a invitar (a Keiko Fujimori) a ver si acepta esta semana que viene para tener una reunión en Palacio (de Gobierno), que nos gustaría tenerla", declaró el mandatario a

Exitosa.

Sostuvo también que buscará hablar también con el excandidato presidencial de Juntos por el Perú,Roberto Sánchez,"para que acepte una transición ordenada".

Mencionó que en su momento felicitó a la lideresa de Fuerza Popular y se comunicó con ella personalmente cuando se encontraba en Cusco, por vía telefónica, remarcando que ha cumplido estrictamente los protocolos."Hemos felicitado como corresponde a la presidenta", apuntó.

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Agregó que el haber recibido a Sánchez Palomino en la casa de gobierno "nada tiene que ver" con reconocer a la ganadora de la contienda y que dicha reunión estaba relacionada con el crédito suplementario promovido por el Gobierno y su preocupación por la "deuda social" con maestros cesantes y trabajadores CAS.

Elpresidente Balcázarconsideró también queKeiko Fujimoritiene que tender puentes con la oposición para poder gobernar el país y, en ese marco, indicó que se debe destrabar el gas para las regiones del sur, a modo de "reparar en algo la postergación" de esta parte del país.

De otro lado, señaló que, si bien el otorgamiento de un indulto es una facultad constitucional del jefe de Estado, esta tiene que tener un sustento constitucional, al ser consultado sobre si indultará al expresidentePedro Castilloen estas semanas.