Presidente Balcázar viajó al Cusco para liderar agenda de trabajo

Perú.- Presidente: estamos empeñados en invertir en educación y levantar nivel académico - Andina/Prensa Presidencia

Lima 20 Jun. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, llegó al Cusco para liderar una importante agenda de trabajo en beneficio de la región.

El mandatario inspeccionará la esperada culminación de la infraestructura y equipamiento del Hospital Antonio Lorena, una obra emblemática que garantizará una atención médica moderna, especializada y digna para miles de familias de la Ciudad Imperial.

Es la primera vez que el jefe de Estado visita el Cusco durante su gestión de gobierno.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });