Presidente de Bolivia arribó al Perú a fin de asistir a ceremonia de cambio de mando

Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 28 Jul. (ANDINA) -

A fin de participar en la ceremonia de Transmisión de Mando Supremo, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, llegó esta noche al Perú, acompañado de una delegación de su país.

El avión que transportó al mandatario boliviano aterrizó en el Grupo Aéreo N.° 8 al promediar las 18:30 horas. Fue recibido por la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lily Vásquez Dávila, en representación del Gobierno peruano.

Como parte del protocolo establecido para recibir a las delegaciones oficiales que asistirán a los actos de investidura, el presidente Paz recibió los honores de la Guardia de Honor de la Fuerzas Aérea del Perú.

Jefe de Estado de Paraguay arriba al país para asistir a investidura de presidenta electa

Durante su desplazamiento, el mandatario boliviano levantó las manos en señal de saludo a la prensa.

La presencia del jefe de Estado boliviano forma parte de las delegaciones extranjeras invitadas a la ceremonia de Transmisión del Mando Supremo en la cual Keiko Fujimori asumirá de manera oficial la Presidencia de la República.

Hasta el momento llegaron al país el vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau; el Rey Felipe VI de España, los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; de Panamá, José Raúl Mulino, y de Paraguay, Santiago Peña Palacios.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });