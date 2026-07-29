Presidente de Bolivia: “Hemos logrado retomar con fuerza la relación estratégica con Perú"

Andina/La Presidenta Electa, Keiko Fujimori,

Lima 29 Jul. (ANDINA) -

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, aseguró que durante su visita al Perú se logró retomar con fuerza la relación estratégica entre ambos países, una hermandad que, afirmó, vuelve a ser una prioridad.

"Reactivamos el Gabinete Binacional para concretar proyectos que cambiarán nuestra historia", señaló en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

Asimismo, indicó que se avanzó en materia de logística y soberanía comercial, consolidando el puerto de Ilo como una salida real y operativa para Bolivia. También destacó el impulso al proyecto Huaqui, en Desaguadero, con el objetivo de lograr una conectividad férrea estratégica a través de Puno.

"Estos son los lineamientos de nuestra política exterior: infraestructura, energía y hermandad continental. ¡Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia!", expresó.

El mandatario boliviano fue uno de los nueve dignatarios que llegaron a Lima para participar en la ceremonia de transmisión de mando de la presidenta Keiko Fujimori.

Durante su estadía en el país, el presidente Rodrigo Paz se reunió con la mandataria Keiko Fujimori para reafirmar los lazos de amistad, impulsar alianzas estratégicas y trabajar de manera conjunta en objetivos que beneficien a ambas naciones.

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