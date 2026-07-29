Presidente de Cámara de Diputados destaca vocación en Parada y Desfile Cívico Militar

Andina/María Fernández

Lima 29 Jul. (ANDINA) -

El presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto, resaltó el compromiso de los hombres y mujeres que participan en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, que se realiza hoy 29 de julio.

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El político, quien es general del Ejército del Perú en retiro, manifestó a través de sus redes sociales que conoce el

esfuerzo, la disciplina y el compromiso que exige servir al Perú.

"Por eso, expreso mi gratitud a quienes, con vocación y amor por nuestra patria, honran nuestros símbolos y fortalecen el espíritu de unidad que nos identifica como nación. ¡Que viva el Perú!",indicó

Reto Otero.

LaGran Parada y Desfile Cívico Militarse lleva a cabo hoy en la avenida Brasil, siendo uno de los principales eventos que se realiza en conmemoración de la independencia del Perú.