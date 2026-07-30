Presidente de la Cámara de Diputados recibió a gobernadora regional de Tumbes

Andina/Presidente De La Cámara De Diputados

Lima 31 Jul. (ANDINA) -

El presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto, recibió en su despacho la visita de la gobernadora regional de Tumbes, Rosario Palacios Palacios, quien le expuso el estado situacional de diversos proyectos de su región.

Entre ellos, el avance de la carretera Bocapán – Suárez, en la provincia de Contralmirante Villar; y la ejecución de los hospitales José Sabogal de EsSalud y Saúl Garrido Rosillo (SAGARO II-1).

Así también, se dialogó sobre el proyecto Guanábano, el proyecto de Irrigación de la Margen Derecha del río Tumbes, la construcción de la Vía de Evitamiento, y la rehabilitación total del puente de Tumbes.

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La autoridad regionalagradeció la apertura al diálogo del presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto, y le expresó su felicitación por su elección como titular de la Mesa Directiva de esa cámara.

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En la cita participó la alcaldesa del distrito de Zorritos, provincia de Contralmirante Villar, Janina Rugel Criollo, quien destacó que lo logrado por el diputado Reto Oteroinspira a las nuevas generaciones a servir con compromiso, liderazgo y vocación democrática.

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