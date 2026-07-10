Presidente de Chile dialogó con Keiko Fujimori y anunció que asistirá a cambio de mando

Andina

Lima 10 Jul. (ANDINA) -

El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció su participación en la ceremonia de asunción de mando de Keiko Fujimori como nueva presidenta del Perú, acto que se llevará a cabo el próximo 28 de julio en el Congreso de la República.

Así lo informó esta mañana el propio presidente de Chiledurante una videollamada que sostuvo con Fujimori Higuchijunto al canciller del país del sur, Francisco Pérez Mackenna.

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“La Presidenta electa extendió una invitación al Presidente Kast para participar en la ceremonia de cambio de mando presidencial en Perú, y el mandatario chileno confirmó su participación en el evento”, informó la oficina de prensa de la Presidencia de Chile en un comunicado publicado en su sitio web.

Durante la videollamada con la presidenta electa, José Antonio Kast la felicitó por su reciente triunfo electoral y le expresó sus mejores deseos para el éxito de su próximo gobierno.

Además, ambos líderes reafirmaron el compromiso de Chile y Perú de continuar fortaleciendo la histórica relación de amistad entre ambos países, profundizando la cooperación bilateral y promoviendo un mayor intercambio comercial y de inversiones en beneficio de sus ciudadanos.

También coincidieron en la importancia de retomar y revitalizar la Alianza del Pacífico como un mecanismo clave para impulsar la integración económica, el comercio, la inversión y la proyección conjunta hacia los mercados de Asia-Pacífico.

Kast y Fujimori también dialogaron sobre la seguridad e intercambiaron puntos de vista con relación a los desafíos comunes que enfrentan ambos países en materia migratoria y la necesidad de fortalecer la coordinación para combatir el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y otras amenazas que afectan a sus ciudadanos, según la presidencia de Chile.

Tras su proclamación como presidenta electa, Keiko Fujimori ha tenido comunicaciones con diversos mandatarios de la región, como el presidente de Paraguay, Santiago Peña, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, y el presidente de Honduras, Nasry Asfura.

También realizó videollamadas con los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Panamá, José Raúl Mulino; y de Uruguay, Yamandú Orsi; además de la líder opositora de Venezuela y símbolo de la resistencia democrática en ese país, María Corina Machado.

De igual manera, Fujimori Higuchi ha sostenido reuniones presenciales con los embajadores de Japón y China en el Perú. En este último encuentro, el embajador Song Yang le entregó una carta con el saludo del presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, por su reciente elección.

El jueves, la presidenta electa recibió en su oficina de San Isidro al presidente de la República, José María Balcázar, quien la invitó formalmente a sostener una reunión en Palacio de Gobierno el próximo jueves, a fin de intercambiar ideas para la buena marcha del país.

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