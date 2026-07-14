Presidente del Congreso es condecorado con máxima distinción que otorga la FAP

Andina/Difusión

Lima 15 Jul. (ANDINA) -

En el marco de las actividades conmemorativas por el 85.° aniversario de creación de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), que se celebrará el próximo 23 de julio, el presidente (e) del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, fue condecorado con la Medalla al Mérito Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias, en el grado de Gran Cruz Especial, en reconocimiento a sus servicios excepcionales y meritorios en beneficio de la institución.

La ceremonia se realizó en el Centro Aeronáutico de la Fuerza Aérea del Perú (CAFAP), en el distrito de San Isidro, y fue encabezada por el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, general del Aire Mario Raúl Contreras León.

Lee también: [ERM 2026: Conoce a qué autoridades se elegirán el 4 de octubre]El titular del Parlamento expresó su profundo agradecimiento por la distinción otorgada, la cual calificó como uno de los mayores honores que puede recibir un peruano, destacando el especial significado que tiene al porvenir de la Fuerza Aérea del Perú.

“A lo largo de mi vida pública he sostenido una permanente identificación con las Fuerzas Armadas por la gratitud que les debemos en la pacificación de nuestro país y porque estoy convencido de que son pilares fundamentales de la república, garantes de nuestra soberanía e integridad, así como de la continuidad del Estado democrático”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que esta distinción trasciende el ámbito personal y la asume como un reconocimiento a quienes, desde las instituciones democráticas, creen en la importancia de contar con Fuerzas Armadas modernas, profesionales, respetadas y respaldadas por el Estado y la ciudadanía.

Legado de Quiñones

El presidente del Congreso resaltó que recibir la condecoración durante el mes aniversario de la Fuerza Aérea del Perú le otorga un simbolismo especial, al recordar el legado del capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales, cuyo sacrificio en la acción de armas de Quebrada Seca constituye un ejemplo permanente de honor, deber y amor por el Perú.

En ese sentido, destacó que la Fuerza Aérea ha honrado ese legado a lo largo de las décadas, no solo defendiendo el espacio aéreo nacional, sino también participando en operaciones de ayuda humanitaria, atendiendo emergencias, llevando apoyo a las poblaciones más alejadas del país y formando mujeres y hombres comprometidos con el servicio a la Nación.

Finalmente, Rospigliosi reafirmó el compromiso del Congreso de continuar impulsando iniciativas que fortalezcan las capacidades de las Fuerzas Armadas, reconociendo el papel que desempeñan en la seguridad, el desarrollo y la estabilidad del país.

También participaron en la ceremonia el jefe del Estado Mayor General, teniente general Luis Miguel Tueros Mannarelli; el inspector general, teniente general Roder Marinson Bravo Valera; directores y oficiales generales; el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Felipe James Callao, así como otras autoridades e invitados

(FIN) NDP/HTC