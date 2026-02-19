El presidente del Congreso considera un "error gravísimo" la destitución de Jerí: "Un salto al vacío"

Archivo - January 7, 2026, Lima, PERU: Congress President Fernando Rospigliosi attend a meeting with Chile's president-elect Jose Antonio Kast and Peru's interim president Jose Jeri (not in picture) at the government palace - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo - Archivo

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El titular interino del Congreso, Fernando Rospigliosi, ha calificado este jueves de "error gravísimo" la destitución del presidente José Jerí, insistiendo en que la forma correcta era a través de la vacancia presidencial y no la moción de censura, al tiempo que ha cuestionado al nuevo jefe de Estado, José María Balcázar: "¿Quién está detrás de él?", se ha preguntado visiblemente contrariado.

"Era absolutamente irregular trata de censurar al presidente José Jerí cuando el único camino era la vacancia (...) Era un error gravísimo destituir al señor Jerí y dar un salto al vacío (...) Lo hicieron a pesar de todas las advertencias", ha expresado el diputado de Fuerza Popular, único partido en oponerse a este cese.

En claro tono de disgusto, Rospigliosi ha cuestionado a los que propusieron la salida de Jerí promovieran una candidata --Maricarmen Alva-- sin antes haber acordado los "consensos necesarios" para asegurar que era elegida. "Destituyeron a Jerí sin saber qué venía y ahora tenemos las consecuencias", ha dicho.

"Es realmente increíble la irresponsabilidad con que se ha manejado esta situación, que pone nuevamente a Perú en un serio peligro", ha manifestado, dejando entrever que la designación de Balcázar, de Perú Libre, podría poner en riesgo las elecciones, previstas para mediados de abril.

"¿Quién está detrás de él? Vamos a ver qué gabinete tiene", ha dicho Rospigliosi ante unos periodistas que han dejado caer el nombre del líder del partido de Balcázar, Vladimir Cerrón, prófugo desde hace más de dos años, que ya ha celebrado esta victoria "simbólica" tras la crisis política de 2022.

Rospigliosi ha instado a estar "muy vigilante a pocas semanas de que se celebre un proceso electoral "complicado", con una treintena de candidatos, del que saldrá el noveno presidente de Perú en apenas una década, en otro capítulo más de una perenne debacle institucional sin parangón en la región.