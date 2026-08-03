Presidente del Congreso: Debemos cerrar filas para poder otorgar facultades al Ejecutivo

Perú.- Presidente del Congreso saluda conformación de primer Gabinete Ministerial - Andina/Ricardo Cuba

Lima 3 Ago. (ANDINA) -

El presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres, dijo confiar en que, más allá de su posición ideológica, las bancadas coincidirán en votar a favor de otorgar facultades legislativas al Ejecutivo a fin de hacer frente a la inseguridad ciudadana y al fenómeno El Niño.

Indicó que espera que elGabinete Ministerialpueda presentar el pedido en los próximos días y manifestó que en el Parlamento se le dará el trámite que corresponde, el cual debe ser visto primero en laCámara de Diputadosy, posteriormente, en elSenado, que él preside.

“Estoy seguro de que los distintos grupos parlamentarios, más allá de la posición ideológica que se tenga, van a coincidir en que, en un momento en el que nos encontramos, ante una amenaza latente de la inseguridad ciudadana y ante la inminente presencia del fenómeno El Niño, debemos cerrar filas para poder otorgar esta delegación de facultades”, declaró a la prensa.

Torres Moralesagregó que, por su propia naturaleza, lasfacultades legislativassuelen darse cuando se inicia un gobiernoy,“en especial, en una situación como en la que nos encontramos el día de hoy”,en referencia al problema de la inseguridad y otros que afectan al país.

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Caso del diputado Pérez Mallqui

En otro momento, el presidente del Congreso condenóla denuncia que involucra al diputado Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú)y sostuvo que respecto de este tema, la presunta agresión contra una mujer, es uno en el cual“todos debemos cerrar filas”a fin de pedir que se proceda con todo el rigor de la ley.

Además, recordó que se trata de undelito común,y, por tanto, deben activarse todas las medidas que correspondan para actuar frente a ello, como las que están efectuando la

Policía y Fiscalía.

En cuanto a lasacciones que se adoptarán desde el Parlamento, Torres Moralesindicó que están avanzando con todo el procedimiento para laconformación de las comisionesy su puesta en operación, por lo que dijo estar seguro de quela Comisión de Ética verá el caso del diputado Pérez Mallquiuna vez que entre en funciones.

“Sin perjuicio de eso, sí hago un llamado tanto a la bancada como al partido político que acoge a este diputado [Juntos por el Perú] para que inicien todas las labores de investigación y de sanción”,añadió el titular del

Congreso.