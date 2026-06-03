Presidente del Congreso defiende leyes anticrímenes aprobadas por el Parlamento

Andina/Difusión

Lima 4 Jun. (ANDINA) -

“Es muy importante que la población sepa que el Congreso de la República ha dado varias leyes para que la Policía pueda luchar con eficacia contra los delincuentes”, afirmó el titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi, tras conducir la sesión de la Comisión Permanente.

“Estamos avanzando en eso y respaldamos a la Policía Nacional del Perú”, dijo en declaraciones a la prensa, al responder críticas por las denominadas leyes “procrimen”.

El titular del Parlamento detalló que una de las normas aprobadas es la que permite que los integrantes de la Policía Nacional, al hacer uso de sus armas de fuego de manera legal, legítima y constitucional, no puedan ser responsables penalmente y no pueden tener prisión preventiva.

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“Es para defender a la Policía Nacional de acusaciones injustificadas que muchas veces se han realizado contra ellos y que les permite luchar con eficacia, con decisión y con resolución contra los criminales”, manifestó.

Otra norma aprobada, mencionó Rospigliosi, es la Ley 32130, de su autoría, que devuelve la investigación preliminar a la Policía. “Esa fue precisamente una de las razones por las cuales aumentó la delincuencia. Le hemos devuelto esa facultad a la Policía, como existe en todos los países del mundo”, argumentó.

Rospigliosi también destacó la Ley 32026 de legítima defensa para los civiles, que establece que ellos pueden hacer uso de su arma legal para enfrentarse a un delincuente, y tampoco tendrán responsabilidad penal. “Esas son leyes anticrímenes”, resaltó el presidente del Congreso.

El presidente del Congreso también fue consultado sobre informaciones periodísticas que señalan que el Gobierno estaría preparando un indulto al expresidente Pedro Castillo.

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“Espero que no porque, como todos sabemos, esa es una situación completamente ilegal. El golpista Pedro Castillo no puede ser indultado dado que él ha apelado a una segunda instancia la condena que se le dio en primera instancia. Entonces, desde ese punto de vista, es absolutamente imposible que se le indulte”, refirió.

Agregó que, de existir un eventual indulto, tendría que ser firmado por el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos. “Y el ministro de Justicia ha dicho que no lo va a hacer. Yo creo que es absolutamente imposible que se le indulte”, opinó Rospigliosi Capurro.

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