Presidente del Congreso destaca rol estratégico de la Escuela de Aviación Civil de la FAP

Andina/Presidente Del Congreso, Fernando

Lima 17 Jun. (ANDINA) -

el presidente (e) del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, visitó la Escuela de Aviación Civil de la Fuerza Aérea del Perú (EDACI), ubicada en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, con el fin de conocer las capacidades operativas y formativas de esta institución.

El titular del Parlamento destacó el rol estratégico que cumple la Escuela de Aviación Civil en la formación de pilotos y lamentó que actualmente sus actividades de capacitación para civiles se encuentren paralizadas debido a procesos legales con empresas privadas.

“Ellos dan instrucción a los cadetes de la Fuerza Aérea, pero también podrían formar pilotos civiles. Sin embargo, eso es lo que ahora no está funcionando lamentablemente, pero esperamos que muy pronto vuelva a trabajar como una escuela también para pilotos civiles”, señaló.

Rospigliosi Capurro, quien realizó esta visita en el marco de sus actividades por la semana de representación, explicó que los aviones Cessna utilizados por la institución constituyen la primera etapa de formación de los futuros oficiales de la Fuerza Aérea.

Remarcó además la necesidad de que la escuela recupere plenamente su misión de capacitar también a ciudadanos interesados en desarrollar una carrera aeronáutica.

Asimismo,reafirmó la importancia de preservar la Base Aérea Las Palmas, creada en 1919, como una instalación estratégica para el país.

“La Base Aérea Las Palmas se mantendrá como un activo intangible de la Fuerza Aérea porque es imprescindible para la seguridad nacional y para la atención de eventuales desastres naturales”, declaró a Congreso TV.

Por su parte, el director de la Escuela de Aviación Civil del Perú (EDACI), coronel FAP Dante Ricardo Llosa Serna, explicó quela institución mantiene firme su compromiso de contribuir con la formación aeronáutica de la población civily trabaja en la búsqueda de un marco legal que permita reanudar dichas funciones.

“Estamos en la lucha por retomar nuestras funciones básicas, que la misión de la institución nos ha dado, en la formación de pilotos civiles y del personal civil aeronáutico”, manifestó.

El oficialdestacó además la capacidad operativa de las aeronaves de la escuela para atender situaciones de emergencia, gracias a su facilidad para despegar y aterrizar en espacios reducidos, lo que las convierte en una herramienta valiosa para la ubicación de zonas afectadas y el traslado oportuno de ayuda humanitaria durante desastres naturales.

En ese contexto, informó que la institución impulsa una iniciativa legislativa orientada a restablecer sus competencias en la formación aeronáutica civil.

“Necesitamos que se impulse una fórmula legal que nos permita reiniciar las operaciones en el ámbito civil y continuar aportando al desarrollo de la aviación nacional”, sostuvo.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });