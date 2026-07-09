Presidente del Congreso distingue a Nora Benott por su aporte al arte y cultura nacional

Andina/Presidente Del Congreso Distingue A Nora

Lima 10 Jul. (ANDINA) -

El presidente interino del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, entregó esta tarde la Medalla y el Diploma de Honor del Parlamento a Nora Benott Romero, en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional, educativa y cultural, en favor del desarrollo del departamento de La Libertad y del Perú, impulsando procesos pedagógicos y administrativos orientados a fortalecer la formación integral, la convivencia escolar y la identidad nacional.

La ceremonia se realizó en la sala Castilla del Palacio Legislativo y contó con la participación del congresista Diego Bazán Calderón (RP), quien resaltó que esta distinción representa el más alto reconocimiento que otorga la Presidencia del Congreso a ciudadanos cuya labor deja una huella trascendental en el desarrollo del Perú.

Durante su intervención, el parlamentario destacó que Nora Benott Romero se ha convertido en un referente de la cultura liberteña gracias a una vida dedicada a preservar y difundir nuestras tradiciones, especialmente la marinera, considerada una de las expresiones culturales más representativas del país.

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Asimismo, resaltó su liderazgo al frente del Concurso Nacional Escolar de Marinera, certamen que durante 36 años ha permitido formar a miles de niños y jóvenes, constituyéndose en un verdadero semillero de campeones y en un espacio para fortalecer la identidad nacional desde la niñez.

“Este reconocimiento es un acto de justicia para una mujer que ha dedicado su vida al arte, la cultura y la formación de nuevas generaciones. Desde la Casa de la Identidad Regional continúa impulsando espacios abiertos para la difusión cultural y el fortalecimiento de nuestras tradiciones. El Congreso de la República tiene el deber de reconocer a quienes contribuyen al desarrollo de La Libertad y del Perú”, expresó Bazán Calderón.

Tradiciones vivas

Por su parte, Nora Benott Romero agradeció emocionada la distinción y afirmó que la recibe como un reconocimiento al esfuerzo colectivo desplegado durante décadas en favor de la cultura peruana.

“Recibo esta medalla y este diploma con profunda gratitud. Mi compromiso siempre ha sido trabajar por la cultura y la identidad de La Libertad, promoviendo espacios donde nuestras tradiciones continúen vivas y sean motivo de orgullo para las nuevas generaciones”, manifestó.

La homenajeada destacó que, durante más de tres décadas, el Concurso Nacional Escolar de Marinera ha contribuido a proyectar el talento de miles de niños y jóvenes dentro y fuera del país, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el amor por una de las manifestaciones culturales más representativas del Perú

(FIN) NDP/HTC/FHG