Presidente del Congreso escuchó demandas de autoridades de Tacna sobre límites territorial

Andina/Difusión

Lima 2 Jul. (ANDINA) -

El presidente (e) del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, recibió al gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo, para escuchar las principales demandas de la región, entre ellas la preocupación por la observación del Poder Ejecutivo a la autógrafa del Proyecto de Ley 11658, vinculada al saneamiento de tramos de la provincia de Jorge Basadre.

Lea también: Presidente Balcázar: Hay que profundizar la descentralización en el país

En declaraciones a Congreso TV, el gobernador regional sostuvo que lainiciativa no modifica los límites con otras regionesy busca facilitar la ejecución de proyectos de desarrollo en zonas de influencia minera.

“Tacna no tiene un metro más del pueblo hermano de Moquegua. Lo que buscamos es generar las condiciones para ejecutar inversiones en los pueblos que están alrededor de las minas. Tenemos importantes recursos para invertir, pero mientras no se resuelva esta situación, la población sigue sin servicios básicos”, señaló.

Beneficio para comunidades

Por su parte, la congresista Esmeralda Limachi Quispe indicó que el proyecto beneficiaría a más de 10 mil pobladores de las comunidades de Vilalaca, Conagua, Cambaya y Santa Cruz, que esperan desde hace casi cuatro décadas la definición de sus límites territoriales.

“Ellos han estado esperando casi 40 años y es imposible que se les niegue ese segmento de tramos que son dentro de la región de Tacna. No estamos tocando ni un centímetro cuadrado de Arequipa, porque tanto la Secretaría de Demarcación y Ordenamiento Territorial como el Gobierno Regional han trabajado de la mano”, manifestó.

A su turno, el congresista Edgar Tello Montes señaló que la aprobación de la iniciativa permitiría atender el reclamo de las comunidades involucradas, las cuales esperan la definición de sus límites territoriales desde hace 38 años.