Presidente del Congreso expresa sus saludos por el Día del Padre

Andina/Difusión

Lima 21 Jun. (ANDINA) -

En el marco de la celebración por el Día del Padre, el Congreso de la República expresó su reconocimiento y gratitud a todos los padres del país, destacando el importante rol que desempeñan en la formación de sus hijos, el fortalecimiento de las familias y el desarrollo de la sociedad.

A través de un video institucional, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, hizo extensivo un saludo especial a los trabajadores de la institución y, a través de ellos, a todos los padres del Perú.

“En nombre de la Mesa Directiva del Congreso de la República, expreso mi más cordial saludo y reconocimiento a los padres que forman parte de nuestra institución y, a través de ellos, a todos los padres del Perú”, señaló.

Asimismo, destacó que la paternidad implica asumir con amor, responsabilidad y firmeza la misión de guiar, proteger y acompañar a la familia, educando con el ejemplo y transmitiendo valores que contribuyen a la formación de ciudadanos comprometidos con el respeto, el esfuerzo y el bien común.

El titular del Poder Legislativo resaltó que los padres cumplen una función fundamental en los hogares peruanos y que su dedicación diaria constituye un valioso aporte para la construcción de una sociedad más sólida y un país con mayores oportunidades para las futuras generaciones.

De esta manera, en esta fecha especial, el Congreso de la República rinde homenaje a todos los padres del Perú por su entrega, compromiso y permanente esfuerzo en favor de sus familias, reconociendo su invalorable contribución al fortalecimiento del tejido social y al desarrollo del país.

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