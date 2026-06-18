Presidente del Congreso insta a regiones y municipios a reforzar prevención ante El Niño

Andina/Difusión

Lima 19 Jun. (ANDINA) -

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, exhortó a los gobiernos regionales y locales a fortalecer sus capacidades de prevención y respuesta ante un eventual fenómeno El Niño de fuerte a muy fuerte intensidad, con el fin de reducir el impacto de posibles emergencias en la población.

Durante una visita de trabajo al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), en Chorrillos, Rospigliosi advirtió que muchas autoridades subnacionales aún no estarían adoptando las medidas necesarias para afrontar posibles emergencias derivadas de fenómenos naturales.

En declaraciones a Congreso TV, Rospigliosi señaló que tanto el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) como el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) han advertido sobre la posible ocurrencia de un fenómeno El Niño de fuerte a muy fuerte intensidad.

“Hay que hacer un llamado urgente a los gobiernos regionales y locales para que tomen las medidas del caso. Deben contar con alimentos y otros bienes de primera necesidad para enfrentar un fenómeno que podría afectar a cientos de miles de personas”, manifestó.

Asimismo, indicó que el Indeci, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional cuentan con equipos especializados para labores de búsqueda, rescate y atención de emergencias. No obstante, remarcó que la principal responsabilidad en materia preventiva recae en las autoridades regionales y municipales.

Acciones

La visita contó con la participación del ministro de Defensa, Javier Flores Carcagno, quien informó que su sector viene identificando y articulando capacidades operativas, logísticas y de personal para responder ante posibles emergencias en la costa norte y la sierra del país.

Además, señaló que se coordina el abastecimiento de bienes alimentarios y no alimentarios, así como la adquisición de equipamiento especializado, entre ellos cámaras de frío y hospitales móviles.

Por su parte, el jefe del Indeci, Luis Enrique Vásquez Guerrero, destacó que el COEN mantiene un monitoreo permanente de las emergencias en coordinación con los centros de operaciones regionales y locales. También informó que se brinda asistencia técnica a los gobiernos subnacionales y se fortalecen los almacenes de ayuda humanitaria y los grupos de intervención rápida.