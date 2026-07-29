Presidente del Congreso Miguel Torres asistió a Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026

Andina/Difusión

Lima 29 Jul. (ANDINA) -

El presidente del Congreso de la República, senador Miguel Ángel Torres Morales, asistió hoy a la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, realizada con ocasión del 205 aniversario de la Independencia del Perú y que se desarrolló en la avenida Brasil.

La presentación fue liderada por la jefa del Estado, Keiko Fujimori Higuchi, quien estuvo acompañada por el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, y el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, además de otros integrantes del gabinete ministerial.

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En la tribuna de honor, junto al titular del Parlamento, también estuvieron presentes el primer vicepresidente y segunda vicepresidenta del Senado, Alejandro Muñante Barrios y Nilza Chacón Trujillo, respectivamente.

Del mismo modo, asistieron al acto los senadores Martha Moyano Delgado (FP), Alejandro Aguinaga Recuenco (FP), Víctor Flores Ruíz (FP), Jacques Ródrich Ackerman (FP), Héctor Ventura Angel (FP), Francisco Calisto Giampietri (RP), entre otros.

Además, acudieron los diputados Carlos Domínguez Herrera (FP), Cecilia Chacón de Vettori (FP), César Revilla Villanueva (FP), Norma Yarrow Lumbreras (RP), Pier Figari (FP), Harvey Colchado (Ahora Nación), entre otros.

Participaron en el desfile la banda conjunta de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, diversos destacamentos del Ejército peruano, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y, como todos los años, el grupo especial del GEIN, encabezado por el senador Marco Miyashiro Arashiro (FP).

También se hicieron presentes diferentes grupos que ofrecieron números artísticos como marinera norteña, Huaylarsh de Carnaval, Pandilla Moyobambina, así como la Asociación Nacional de Criadores de Caballos Peruanos de Paso, que deleitaron a los asistentes con sus manifestaciones culturales.

(FIN) NDP/HTC/JCC