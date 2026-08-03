Presidente del Congreso participó en ceremonia por el 205° aniversario de la Cancillería

Andina/Presidente Del Congreso Participó En

Lima 3 Ago. (ANDINA) -

El presidente del Congreso de la República, senador Miguel Torres Morales, participó esta mañana en la ceremonia conmemorativa por el 205 aniversario de la creación del Ministerio de Relaciones Exteriores, acto protocolar que reafirmó el reconocimiento a la trayectoria de la diplomacia peruana y al aporte de la Cancillería en la defensa de los intereses nacionales y el fortalecimiento de las relaciones del Perú con la comunidad internacional.

La actividad se desarrolló en la plaza José Faustino Sánchez Carrión, donde el titular del Parlamento colocó una ofrenda floral ante el monumento levantado en homenaje del prócer y reconocido como uno de los forjadores de la diplomacia peruana y firme defensor de la República.

Lee también: Presidencia saluda al Ministerio de Relaciones Exteriores por su 205° aniversario

La ceremonia, quecontó con la presencia del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, inició con los honores correspondientes a la Bandera de Guerra del Perú y la entonación del Himno Nacional. Posteriormente, las principales autoridades realizaron la tradicional secuencia de ofrendas florales en reconocimiento a los 205 años de labor del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Lee también: Presidente del Congreso: Debemos cerrar filas para poder otorgar facultades al Ejecutivo

También participaron en el acto el director general de Protocolo y Ceremonial del Estado, embajador Eduardo Pérez del Solar; el viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Eric Anderson; el presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú, embajador Elard Escala; el presidente de la Asociación de Funcionarios Diplomáticos en Retiro, embajador Alejandro Gordillo; y la directora de la Academia Diplomática del Perú “Javier Pérez de Cuéllar”, embajadora Silvia Alfaro, junto a representantes del Servicio Diplomático del Perú en actividad y retiro.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });