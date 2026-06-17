Presidente del Congreso pide reforzar prevención y dotar de mayores recursos al Cenepred

Andina/Presidente Del Congreso, Fernando

Lima 17 Jun. (ANDINA) -

El presidente (e) del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, visitó la sede del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) y expresó su preocupación porque habría un retraso de la mayoría de los gobiernos regionales y locales en actualizar los planes de prevención ante eventuales desastres naturales.

Rospigliosi Capurro advirtió que más de las tres cuartas partes de esas autoridades subnacionales no cuentan con instrumentos adecuados para enfrentar los riesgos que podría generar un eventual fenómeno El Niño de gran intensidad, previsto para los próximos meses.

“Los gobiernos regionales y municipales son los primeros llamados a gestionar estas amenazas y deben empezar a trabajar de inmediato. Hay que hacer un llamado a adecuarse a esta situación tan peligrosa”, declaró a Congreso TV.

Lee también: [Gobierno transfiere más de S/ 20.5 millones a gobiernos regionales para plazas docentes]Asimismo, destacó la labor que desempeña el Cenepred en las 25 regiones del país y lamentó que esa entidad, adscrita al Ministerio de Defensa, cuente con limitados recursos humanos y presupuestales, con apenas dos funcionarios por región para brindar asistencia técnica.

En ese sentido, exhortó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a destinar mayores recursos a las instituciones encargadas de prevenir y mitigar los efectos de los desastres naturales.

“Es indispensable que el MEF otorgue los recursos necesarios para afrontar una crisis como la que podría presentarse muy pronto. Lo que está en juego es la vida, la integridad física de las personas y la protección de los bienes materiales”, puntualizó.

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