Presidente del Congreso saluda conformación de primer Gabinete Ministerial

Andina/Ricardo Cuba

Lima 29 Jul. (ANDINA) -

El presidente del Congreso y presidente de la Cámara de Senadores, Miguel Ángel Torres Morales, saludó la conformación del primer Gabinete Ministerial liderado por Luis Galarreta.

"Felicito a la presidenta Keiko Fujimori por la conformación de su primer Gabinete de ministros y hago llegar mi saludo a Luis Galarreta por asumir la presidencia del Consejo de Ministros”, indicó en sus redes sociales.

Torres deseo “sabiduría y éxitos” a cada uno de los integrantes del Gabinete Ministerial.

“El Perú espera de todos nosotros trabajo y decisiones que contribuyan a recuperar el orden en nuestro país”, señaló.

Los miembros del Gabinete Ministerialjuraron al cargo esta tarde, en ceremonia liderada por la presidenta Keiko Fujimori.

Recibe a altos dignatarios

El titular del Parlamento, asimismo, agradeció a los jefes de Estado y altas autoridades que asistieron a la ceremonia de transmisión del mando de la mandataria Keiko Fujimori realizado en el Congreso.

“Agradezco su visita, que reafirma los lazos de amistad, cooperación y respeto que unen al Perú con nuestros países hermanos”, afirmó.

A la ceremonia asistieron altos dignatarios como el rey de España Felipe VI, y los presidentes Daniel Noboa de Ecuador; José Antonio Kast de Chile; Yamandú Orsi de Uruguay; José Raúl Mulino de Panamá; Santiago Peña de Paraguay; Rodrigo Paz de Bolivia; Javier Milei de Argentina, y Nasry Asfura de Honduras.

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