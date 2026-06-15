Presidente del Congreso visita laboratorios de criminalística de la PNP

Andina/Difusión

Lima 16 Jun. (ANDINA) -

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, visitó las instalaciones de la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú (DIRCRI-PNP), a fin de recoger información técnica sobre el trabajo que realiza esta unidad especializada en materia de identificación genética, investigación criminal y búsqueda de personas desaparecidas.

Durante el recorrido, Fernando Rospigliosi destacó la importancia de la Ley N.° 32595, que crea el Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos (BNDPG) para la investigación criminal y la búsqueda de personas desaparecidas.

La iniciativa, impulsada desde el Congreso por el propio titular del Parlamento, busca dotar al sistema de justicia penal de una herramienta científica para reforzar la persecución del delito.

Banco de perfiles genéticos

En declaraciones a Congreso TV, Fernando Rospigliosi sostuvo que el nuevo bancoestará a cargo de la Policía Nacional del Perú, específicamente de la Dirección de Criminalística, y permitirá almacenar muestras de ADN de internos penitenciarios e investigados, con el objetivo de facilitar la identificación de posibles responsables de delitos.

“En el Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos estarán las muestras de ADN de los presos y de los investigados. Hasta ahora no se podía obligar a un investigado a dar su ADN. Ahora, con esta nueva ley que ha aprobado el Congreso, se podrá contar con esa información”,afirmó.

Asimismo, el titular del Parlamento remarcó que el laboratorio de criminalística funciona desde hace más de 25 años y, debido a la creación del BNDPG, requiere una ampliación que permita responder a las nuevas exigencias de la lucha contra la criminalidad.

“Se requiere una inversión, un presupuesto para ampliar este laboratorio, de tal manera que pueda tener un amplio banco de perfiles genéticos, como tienen los países desarrollados. Y, de esa manera, poder identificar a los posibles delincuentes”, señaló.

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