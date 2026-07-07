Andina/Presidente Del Congreso Visitó

Lima 7 Jul. (ANDINA) -

En el marco de la semana de representación, el presidente (e) del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, visitó el Departamento de Operaciones Especiales y Orden Público – Lima Este 2, ubicado en el distrito de Ate, con el fin de conocer de cerca la labor que realizan sus efectivos en favor de la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia.

El titular del Parlamento fue recibido por el comandante PNP Gilberto Virgilio Uriarte Caña, quien le informó que en dicha sede prestan servicio los efectivos policiales que cumplían funciones en la comisaría de Manchay cuando ocurrió el fallecimiento de un adolescente.

Durante su visita, el presidente (e) del Congreso dialogó con los efectivos policiales y escuchó su versión de los hechos. Según la información que le fue proporcionada, la persona involucrada fue trasladada a la comisaría luego de haber sido retenida por ciudadanos y de presentar lesiones ocasionadas antes de su ingreso a la dependencia policial, aspecto que, indicó, se encuentra consignado en el informe del Instituto de Medicina Legal.

“He tenido la oportunidad de conversar con ellos, de escuchar su versión, porque está el informe del Instituto de Medicina Legal que muestra claramente que este individuo había sido golpeado antes de ser entregado a la comisaría”, refirió en declaraciones a Congreso TV.

Rospigliosi Capurro señaló que, de acuerdo con las versiones recogidas, dicha persona fue intervenido por ciudadanos que presuntamente habían sido víctimas de un robo y posteriormente trasladado a la comisaría de Manchay. Asimismo, indicó que, tras los exámenes practicados, dio positivo para cocaína.

“Entonces esa es la verdadera historia y hay que esperar que esta vez las autoridades judiciales actúen con imparcialidad porque lamentablemente hay un sesgo contra la policía y a favor de la delincuencia. Eso es intolerable”, anotó.

En ese sentido, el titular del Parlamento sostuvo que es importante que toda investigación se desarrolle con objetividad y respetando el debido proceso, evitando atribuir responsabilidades antes de que concluyan las diligencias correspondientes.

“De ninguna manera debe culparse sin investigación alguna a los policías cuando todos los hechos muestran que ellos no son responsables de esta muerte”, acotó Rospigliosi Capurro.