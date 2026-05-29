Presidente del Consejo de Ministros entrega tablets y computadoras en Ascope

Andina/Difusión

Lima 29 May. (ANDINA) -

Para fortalecer la inclusión digital y mejorar los aprendizajes de estudiantes, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, entregó 527 tablets y 20 computadoras a la Institución Educativa Ramón Castilla, ubicada en la provincia de Ascope, región La Libertad.

La actividad se realizó en el marco de la ceremonia por el 42° aniversario de creación política de la provincia de Ascope. Asimismo, se informó que otros 560 equipos tecnológicos fueron distribuidos en cinco instituciones educativas de la provincia con el objetivo de fortalecer la educación.

La entrega forma parte de la transferencia de 22,500 tablets y 60 computadoras realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) al Ministerio de Educación, equipos que fueron utilizados durante los Censos Nacionales 2025.

Presidente Balcázar participó en aniversario del Cuerpo Jurídico Militar Policial

Posteriormente, el jefe del Gabinete Ministerial visitó las instalaciones de la Institución Educativa Ramón Castilla, donde recorrió aulas y destacó que la educación y la tecnología constituyen herramientas fundamentales para cerrar brechas y generar mayores oportunidades para niños y jóvenes.

“Hoy no solo estamos entregando tablets y computadoras. Hoy estamos entregando oportunidades para aprender, crecer y construir un mejor futuro. Además, estamos gestionando para que próximamente lleguen pizarras interactivas y se realice el pintado del colegio”, manifestó.

Durante su participación en la ceremonia por el aniversario de Ascope, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) afirmó que, pese a ser un gobierno de corta duración, mantiene una gestión dinámica orientada a atender las necesidades de la población.

“Dentro de un mes tendremos el saneamiento integral para Ascope y también el hospital que tanto están esperando. Hoy cumplimos 100 días de gestión del gobierno que lidera nuestro presidente José María Balcázar. Un gobierno corto, pero con una gestión dinámica que nos permite llegar al Perú profundo”, expresó.

Como parte de sus actividades en La Libertad, el premier Luis Arroyo también participó en la inauguración del Centro de Educación Técnico-Productiva (Cetpro) Santiago de Cao, ubicado en el distrito del mismo nombre.

La nueva infraestructura demandó una inversión de 5.6 millones de soles y cuenta con 25 ambientes modernos destinados a la formación de jóvenes y adultos en cinco especialidades: artesanía en metales y piedras, peluquería y barbería, corte y ensamblaje, cocina y repostería, y asistente en panadería.

Finalmente, el titular de la PCM participó en la sesión solemne por el aniversario de Ascope, ceremonia en la que recibió la Llave de la Ciudad en reconocimiento a su trayectoria profesional y servicio al país.