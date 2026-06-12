Andina/Difusión

Lima 12 Jun. (ANDINA) -

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, lideró la XII Sesión de la Comisión Vraem Productivo, desarrollada en el distrito de Unión Asháninka, donde se presentó el informe de cumplimiento del Plan de Trabajo Vraem Productivo 2026 y se fortaleció la articulación entre el Gobierno Nacional y las municipalidades del ámbito.

Durante la jornada, que evaluó el avance de las intervenciones del Estado en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem),los equipos técnicos de los distintos sectores expusieron los resultados alcanzados en la ejecución de las actividades programadas para este año.

Asimismo, los representantes de los gobiernos locales sostuvieron reuniones de trabajo con especialistas del Ejecutivo para identificar dificultades y coordinar acciones que permitan agilizar la ejecución de proyectos y mejorar la atención a la población del Vraem.

Elpresidente ejecutivo de Devida, Hugo Begazo de Bedoya, destacó la inversión que la institución ejecuta en el Vraem para fortalecer el desarrollo alternativo y mejorar las oportunidades de las familias dedicadas a actividades lícitas. Asimismo, informó que se han sostenido reuniones con empresas internacionales interesadas en impulsar procesos de tecnificación y transferencia de conocimientos que permitan incrementar la productividad y competitividad de los productores del valle.

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En ese sentido, subrayó que estos esfuerzos requieren una intervención articulada entre los distintos sectores del Estado para generar sinergias y consolidar polos de desarrollo que contribuyan al crecimiento económico y al bienestar de la población del Vraem.

Devidadestacó la importancia del trabajo articulado entre los distintos sectores para ampliar las oportunidades de desarrollo y consolidar alternativas económicas lícitas en el Vraem.Estas acciones se encuentran alineadas con la Política Nacional contra las Drogas al 2030, que promueve el bienestar de las familias a través del desarrollo alternativo integral y sostenible.

En la sesión participó el presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Hugo Alberto Begazo de Bedoya; el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza Millán; el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy Solano González y el Alto Comisionado para promover el desarrollo en el Vraem, Gral. Raúl Hoyos de Vinatea.

La realización de este encuentro enUnión Asháninkareafirmó el compromiso del gobierno nacional con el desarrollo integral y la presencia del Estado en esta zona.

Como parte de las actividades programadas, Devida entregó 40 certificados de competencias laboralesa productores asistidos por la institución en las cadenas productivas de cacao, café, acuicultura, apicultura y panadería, reconociendo oficialmente sus conocimientos y experiencia. Además, se realizó una feria informativa para dar a conocer a la población las principales intervenciones que la institución ejecuta en el ámbito del Vraem.

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