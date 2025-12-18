Presidente: dotaremos a pilotos y técnicos de la FAP de las herramientas necesarias

El presidente José Jerí participó en la ceremonia de graduación del Año Académico 2025 de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, promoción “Capitán FAP Luis Salinas Rondón”, destacando la formación y el liderazgo de los nuevos alféreces - Andina/Prensa Presidencia

Lima 18 Dic. (ANDINA) -

El presidente de la república, José Jerí, aseguró que el Gobierno entregará las herramientas que requieren los miembros de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) para que puedan desempeñar sus labores de forma óptima por el desarrollo del país.

"Dotaremos a nuestros pilotos, técnicos y personal, de las herramientas necesarias para cumplir su deber en el siglo XXI", expresó el mandatario durante su discurso en laceremonia de clausura del año académico 2025 de laEscuela de Oficiales de la FAP,realizada en la Base Aérea Las Palma, en el distrito de Surco.

El jefe de Estado lideró la graduación de lapromoción “Capitán FAP Luis Salinas Rondón”, conformada por102 alféreces, de los cuales 80 son varones y 22 son mujeres.

Asimismo, entregó la Espada de Honor al cadete de cuarto año de la especialidad de Armas, Comando y Combate, Yersi Nilson Soto Caisahuana.

"Esta es una promoción formada por 102 alféreces que, luego de años de esfuerzo y de estudio, pondrán en práctica todo lo aprendido para ponerlo al servicio de la patria", remarcó el mandatario.

En dicho contexto, resaltó que el Gobierno ha declarado el fortalecimiento y la modernización de la capacidad operativa y tecnológica de la FAPcomo un asunto prioritario para lo que queda del año y todo el año 2026.

"Cada uno de ustedes lleva la confianza de más de 33 millones de peruanos. Su juramento es la promesa de sacrificio, lealtad y excelencia profesional en cada misión que el país les solicite. Porque la defensa y el desarrollo de nuestro país son inseparables, y para ello necesitamos una Fuerza Aérea moderna, fuerte y disuasiva",puntualizó el

presidente Jerí.