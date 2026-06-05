Presidente encabeza ceremonia por el 146 aniversario de la Batalla de Arica

Andina/Captura Tv

Lima 5 Jun. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, lidera esta mañana la ceremonia por el 146 aniversario de la Batalla de Arica, que se realiza en el Cuartel General del Ejército (San Borja).

A la actividad asisten importantes autoridades del Poder Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas.

Cabe recordar que este 7 de junio se conmemora un año más de la Batalla de Arica, importante fecha en que también se celebra el Día de la Bandera.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });