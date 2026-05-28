Presidente encabeza ceremonia de reconocimiento a buenas prácticas en libertad sindical

Andina/Prensa Presidencia

Lima 28 May. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, lidera esta tarde la ceremonia de entrega del reconocimiento a las buenas prácticas en libertad sindical y negociación colectiva en Palacio de Gobierno.

En la actividad oficial participa también el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández, entre otras autoridades.

Los reconocimientos fueron otorgados por el jefe de Estado a personalidades y organizaciones sindicales por su destacada labor.

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