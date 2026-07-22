Presidente entrega resolución para culminar importante obra vial en el sur del país

Andina/Prensa Presidencia

Lima 23 Jul. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, participó en la ceremonia de entrega de la resolución que aprueba el expediente técnico para la culminación del tramo de la carretera nacional Negromayo–Yauri–San Genaro, una obra que fortalecerá la conectividad en el sur del país.

Esta información fue dada a conocer a través de una publicación en la

cuenta oficial de la Presidencia de la República en la plataforma X.

Asimismo, se precisa que este proyecto vialmejorará la transitabilidad entre Cusco y Arequipa, facilitando el transporte de personas y mercancías.

Además,contribuirá al desarrollo de las comunidades de la zonacon una infraestructura vial más segura y eficiente.

En la actividad, participaron autoridades regionales y municipales de Cusco y Arequipa, así como del Poder Ejecutivo.

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