Andina/Prensa Presidencia

Lima 8 May. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar afirmó hoy que el Gobierno está comprometido con La Libertad y apoyará los proyectos de la región, como Chavimochic y el hospital regional.

"Tengan la confianza de que vamos a cumplir", puntualizó el jefe de Estado durante su visita de trabajo en la ciudad de Trujillo.

Allí, tras recorrer el nuevo laboratorio de criminalística local, que fortalecerá la lucha contra el crimen delincuencia, el

presidente informó que se cumplió con enviar 500 policías a la región.

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Por su parte, la gobernadora regional Joana Cabrera, saludó las acciones dispuestas por el Poder Ejecutivo para atender a La Libertad.

"Agradecemos esta lucha contra la inseguridad ciudadana en la región y la disposición de traer 500 policías. Eso nos va a ayudar a combatir la delincuencia. Estamos unidos en el objetivo de cuidar al ciudadano", expresó la autoridad liberteña.

El nuevo laboratorio de criminalística fortalecerá la capacidad de respuesta frente al crimen. Además permitirá descentralizar servicios especializados y herramientas tecnológicas para investigar la criminalidad en el norte del país.

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