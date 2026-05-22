Presidente: estamos empeñados en invertir en educación y levantar nivel académico

Andina/Prensa Presidencia

Lima 22 May. (ANDINA) -

El Gobierno está empeñado en invertir más en educación y levantar el nivel académico de los estudiantes, sostuvo hoy el presidente José María Balcázar, en la provincia liberteña de Chepén.

“Ahora tenemos que invertir mucho en educación para levantar el nivel académico (…) En eso estoy empeñado”, enfatizó el mandatario tras recordar que por años la educación ha estado descuidada.

El jefe de Estado remarcó, además, quenunca como ahora se ha hecho tanto para apoyar a los maestros de primaria, secundaria y de universidad, y otorgarles los beneficios que legítimamente les corresponde.

Asimismo, presidente Balcázarseñaló que la educación es un instrumento clave para el desarrolloy ahora la juventud tiene la posibilidad de mejorar con ayuda del internet y la tecnología.

“Con toda la tecnología esperamos mejores representantes, mejores parlamentarios, mejores técnicos”, dijo.

En otro momento, el jefe de Estadose pronunció respecto a una eventual devolución de aportes de jubilación de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), al precisar que no se cuenta con una ley que autorice dicho procedimiento.

“Algunos quieren que sí, otros no, dicen que es muy temprano meter esa disposición que nos permita entregar una UIT, otros dicen hasta cuatro UIT, pero es un problema muy grande y financiero, pero no descartamos, en su momento, que podríamos tener la ley que nos autorice. Por el momento no hay esa ley”, precisó.

El mandatariovisitó hoy la Gran Unidad Escolar Carlos Gutiérrez Noriega, donde participó de la entrega de equipos de cómputo para sus alumnos, junto a la ministra de Educación, María Esther Cuadros.

El jefe de Estado estudió en dicha institución educativa.

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