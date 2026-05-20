Presidente: Gobierno trabaja en integración de pueblos y protección de lenguas indígenas

Perú.- Presidente Balcázar evaluó el impacto del sismo en Ica durante Consejo de Ministros - Andina/Prensa Presidencia

Lima 21 May. (ANDINA) -

El presidente José María Balcázar participó esta tarde en la ceremonia de lanzamiento de las herramientas de acceso y atención en lenguas indígenas u originarias del Estado peruano, donde destacó el rol del Gobierno por impulsar la protección de las lenguas indígenas del Perú.

Durante su intervención, el mandatario subrayó que se debe promover su enseñanza en los colegios, universidades y otros centros de educación superior para que los estudiantes se sientan orgullosos de nuestras tradiciones.

Además, aseguró que con el uso de estas herramientas de comunicación “estamos en la línea correcta y precisa” para integrarnos con diversos pueblos en todo el territorio nacional.

“Con este programa que estamos lanzando, vamos a lograr, no solamente que se mantengan las lenguas originarias, sino que nos va a permitir crear peruanidad e integrarnos todos como peruanos”, destacó el presidente Balcázar.

Además, explicó que hay que seguir estudiando e impulsando el tema de la identidad nacional y así construir una patria fuerte y acorde a los nuevos tiempos con el uso de la tecnología.

Herramientas de acceso y atención en lenguas originarias

Entre las herramientas de acceso y atención en lenguas originarias del Estado peruano se presentaron elportal web de lenguas originarias del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP)y la

línea gratuita 1812 del Servicio de Interpretación en Lenguas Indígenas u Originarias.

Precisamente, el portal web de lenguas originarias del IRTP acercará contenidos informativos, audiovisuales y culturales en quechua y aimara, con una experiencia de navegación orientada a hablantes, conocedores y personas interesadas en aprender estas lenguas.

Mientras quela línea 1812 es un canal telefónico gratuito, disponible las 24 horas del día. Permitirá a las entidades públicas acceder a intérpretes especializados para comunicarse con personas hablantes de lenguas indígenas u originarias, especialmente en servicios esenciales como salud, justicia, seguridad y atención ciudadana.

La ceremonia contó con la participación de la ministra de Cultura, Fátima Altabás, la presidenta del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, entre otros invitados.

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