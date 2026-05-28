Presidente: incremento de recaudación permitirá cubrir demandas de trabajadores públicos

Perú.- Presidente participa en lanzamiento de herramientas de acceso en lenguas originarias - Andina/Prensa Presidencia

Lima 28 May. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, destacó que el incremento de la recaudación en lo que va de este año permitirá al Ejecutivo financiar las demandas de los empleados públicos, las cuales, dijo, serán atendidas de manera razonable.

El mandatario dio estas palabras durante la ceremonia de entrega de reconocimientos a las buenas prácticas en libertad sindical y negociación colectiva, realizada este jueves en Palacio de Gobierno.

Recordó que el Gobierno presentará un proyecto de crédito suplementario al Congreso de la República, el cual, dijo, permitirá afrontar los convenios colectivos.

"Nuestra recaudación está subiendo, entonces, si está subiendo, es una gran suerte para el país, y esto lo vamos a sustentar en el Congreso (...). Con esto podemos financiar todos los aumentos que ustedes puedan lograr, y daremos lo más razonablemente que se puede estimar", expresó el jefe de Estado.

Asimismo, señaló que el Gobierno también está trabajando para conseguir mayores fuentes de financiamiento para el bienestar de todos.

El presidente Balcázar destacó la condecoración otorgada a diferentes dirigentes de sindicatos del sector público y sostuvo que en realidad todos aquellos que tienen esta responsabilidad deberían ser condecorados, porque muchas veces"sacrifican más allá de su tiempo personal para seguir bregando por los derechos sindicales".

"Yo sé que hay una burocracia productiva, y eso hay que apuntalar, que en el futuro mejore, y cuando mejora el trabajo, mejora la recaudación, mejoramos, todos", añadió el mandatario.

Señaló que el sindicalismo moderno está ligado a la vida democrática del país y sostuvo que es necesario que quienes lo integran sigan preparándose para poder negociar mejor y tener resultados.