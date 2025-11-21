Presidente insta al Congreso a evaluar con celeridad pedido de facultades en seguridad

Lima 21 Nov. (ANDINA) -

El Presidente de la República, José Jerí, instó al Congreso a que pueda evaluar el pedido de facultades legislativos, presentado en la víspera por el Poder Ejecutivo, de forma rápida con el objetivo de que el Gobierno pueda seguir combatiendo con firmeza la delincuencia.

"Hemos presentado formalmente el pedido de facultades al Congreso de la República. Les pido que, dentro de los plazos parlamentarios que se tienen, se pueda ver con celeridad este tema para que estas herramientas que solicitamos puedan complementar las acciones que implementamos como gobierno a través del estado de emergencia", dijo el Mandatario en declaraciones a medios locales tras un operativo en el distrito de Ate.

En consideración del Jefe del Estado, el Parlamento se ha mostrado comprometido de forma permanente por trabajar a favor de la seguridad ciudadana, por lo que solicitó que continúe el trabajo articulado entre ambos poderes.

Por otro lado, en relación a la solicitud de ampliarla vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el presidente Jerí aclaró que el Gobierno dará a conocer su postura sobre el tema en los próximos días, previo a una sesión plenaria del Congreso.

"La postura determinante del Ejecutivo lo tiene que dar el sector Energía y Minas. Cuando se vea en el pleno el tema del Reinfo, es ahí cuando el Ejecutivo va a intervenir y va a hacer algún planteamiento dentro de los procedimientos correspondientes", precisó.

Operativo contra Clan del Norte

El Mandatario lideró un operativo junto a la Policía Nacional del Perú (PNP) en Ate contra miembros del Clan del Norte, Nueva Generación, bajo el cual se logró la captura de siete ciudadanos venezolanos que presuntamente se dedicarían a la extorsión.

La PNP logró incautar armas de fuego, explosivos, drogas, drones y evidencia de extorsión tras un arduo trabajo de inteligencia. El Presidente destacó el hallazgo de libretas con información de posibles víctimas, así como la conexión de la banda con un atentado contra un empresario ocurrido en Los Olivos.

"Ellos tienen herramientas, pistolas, revólveres, fusiles, tienen drones. Cada vez la delincuencia evoluciona, lamentablemente, en su accionar y nosotros como Estado tenemos que responder también en tiempo real cambiando, modificando, nuestras estrategias para estar a la altura de esta batalla", puntualizó el Jefe del Estado.

Posteriormente, el Presidente de la República se trasladó hacia el Cercado de Lima para evaluar las acciones que desarrolla el Puesto de Comando de Avanzada ubicado en la plaza Gastañeta. El Mandatario pudo constatar las labores conjuntas entre la PNP y las Fuerzas Armadas de forma permanente durante el estado de emergencia en Lima y Callao.

