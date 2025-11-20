Presidente Jerí: Gobierno es de puertas abiertas y está en conexión con Perú

Lima 21 Nov. (ANDINA) -

El Presidente de la República, José Jerí Oré, aseguró hoy que el Gobierno de Transición y Reconciliación Nacional que lidera es de puertas abiertas y que está en conexión con Perú.

“Cualquier situación que ustedes consideren que debamos conocerla, la haremos. Todos acá trabajamos por el Perú, por cada una de las regiones, de las provincias y de los distritos”, aseguró durante la ceremonia de mejoramiento del Desembarcadero Pesquero Artesanal (

DPA) Chancay.

Dijo que la circunstancias lo llevaron a asumir la Presidencia de la República de forma temporal.

El Mandatario, asimismo, aseguró que el mejoramiento de los servicios del DPA Chancay será un modelo a replicar en los próximos DPA a ser inaugurados en su gestión, y además se redoblarán los esfuerzos en torno al plan, considerando el criterio de planificación.

“No podemos estar actuando cada vez bajo las circunstancias, tenemos que planificar, tenemos que planear el Perú del futuro. Y esa planificación comienza ahora. Por eso es importante darle un nuevo impulso al desarrollo del DPA a escala nacional. Son sumamente importantes”, refirió.

El Jefe del Estado también expresó su compromiso de atender el tema del hospital y la atención de las inversiones planificadas desde la Autoridad Nacional de Infraestructura (Anin), con mecanismos que permitan encontrar dichos recursos. Indicó que se trata de un compromiso de Estado y no de gobierno.

“Hay un compromiso en que se siga apostando por el desarrollo de Chancay, por lo que ustedes significan para nosotros como país en este momento y por lo que van a significar en el futuro también. Dennos el tiempo, señor alcalde, de ver el mejor mecanismo para poder comenzar con este compromiso de Estado”, refirió.

Durante esta ceremonia se entregó el protocolo de habilitación sanitaria al DPA Chancay con la participación del ministro de la Producción, César Quispe Luján, y autoridades locales.

