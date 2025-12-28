Presidente Jerí lideró megaoperativo en Independencia para reforzar la seguridad ciudadana

El presidente José Jerí supervisó el despliegue de más de 900 efectivos de la PNP. - Andina/Prensa Presidencia

El presidente de la república, José Jerí, lideró un megaoperativo efectuado en el distrito de Independencia, con el objetivo de fortalecer las acciones a favor de la seguridad ciudadana y asestar un golpe clave a la delincuencia en esta zona de Lima.

El mandatario constató in situ el despliegue de cientos de efectivos policiales, quienes realizaron labores de patrullaje, control de identidad e intervenciones a transeúntes en las principales calles del distrito."Esta guerra no la vamos a perder. Las pequeñas batallas que estamos librando nos van a permitir alcanzar este objetivo, por lo que ese debe ser el compromiso de nosotros, las autoridades, y las fuerzas del orden para devolverle la paz a la ciudadanía", aseguró el jefe de Estado.Lee también: Estas son las normas legales más importantes del domingo 28 de diciembre del 2025El presidente Jerí inició su recorrido con una visita de inspección a la Comisaría Tahuantinsuyo, a fin de conocer el estado logístico bajo el que realizan sus labores los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP). Posteriormente, vistió un puesto de monitoreo de la Municipalidad de Independencia, donde dialogó con las autoridades y vecinos para verificar las acciones desplegadas contra el crimen.Por último, el mandatario acudió al estadio El Ermitaño, desde donde se concentraron cientos de miembros de las fuerzas del orden de distintas divisiones de la PNP a fin de realizar un despliegue sincronizado de los efectivos por todo el distrito.El operativo contó también con la participación del ministro del Interior, Vicente Tiburcio; el ministro del Ambiente, Miguel Angel Espichán; el viceministro del Despacho Viceministerial de Seguridad Pública, José Zapata; la viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, Romina Caminada; y el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola.

