Presidente Jerí lideró reunión para analizar avances del Proyecto Puyango Tumbes

Lima 30 Nov. (ANDINA) -

El presidente de la república, José Jerí, lideró una reunión sostenida con autoridades de la región Tumbes, congresistas y funcionarios del Poder Ejecutivo a fin de analizar los avances que viene registrando el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes (PEBPT) en beneficio de las poblaciones de Perú y Ecuador.

Durante el encuentro, se coincidió en la necesidad de destrabar las obras paralizadas por temas burocráticos, dar una mayor atención al tratamiento del agua para consumo humano y los trabajos preventivos por posibles lluvias que pudieran afectar el caudal de los ríos Puyango y Tumbes.

Las principales demandas de la sociedad civil en esta zona están ligadas a la exigencia de obras de agua y saneamiento y la protección de las áreas agrícolas para fortalecer la economía de las familias que se dedican a esta actividad.

Cabe destacar que el PEBPT tiene por finalidad principal la formulación de estudios y ejecución de obras en aéreas estratégicas de Tumbes, por lo que se constituye como soporte técnico del proceso de mejoramiento e incorporación de mayores hectáreas de cultivo lo que contribuye a elevar el nivel de vida de importantes sectores de la población.

En la reunión participaron los congresistas electos por la región Tumbes, Héctor Ventura y Magalli Santisteban, además de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), del Gobierno Regional de Tumbes y autoridades provinciales y distritales.

Asimismo, realizó una inspección al Hospital Regional “José Alfredo Mendoza Olavarría” - JAMO II-2, para conocer in situ el estado de dicho nosocomio y evaluar las principales necesidades a nivel de infraestructura, personal, recursos, entre otros.

Por último, el jefe de Estado hizo una visita de trabajo al Fuerte Chamochumbi - Batallón de Ingeniería de Combate N° 1, con el objetivo de supervisar las herramientas de las que disponen los militares en esta zona del Perú para hacer frente a los trabajos preventivos en caso de inundaciones.