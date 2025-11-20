Presidente Jerí participa en izamiento del Pabellón Nacional en plaza de Armas de Chancay

Lima 20 Nov. (ANDINA) -

El presidente José Jerí participa en el izamiento del Pabellón Nacional en la plaza de Armas de Chancay, en el marco de las medidas dispuestas por el Gobierno para el fortalecimiento de la identidad nacional.

El izamiento de la Bandera y entonación del Himno se enmarca dentro de lo establecido en el Decreto Supremo 127-2025-PCM.

Dicha disposición establece la obligatoriedad de dichos actos todos los domingos en las plazas principales de las diferentes municipalidades a las 08:00 horas, con presencia del alcalde de la comunidad.

Asimismo, en el resto de entidades públicas todos los lunes a la misma hora, con presencia de sus autoridades.

El Jefe del Estado cumplirá actividades oficiales en su visita de trabajo en Chancay.

