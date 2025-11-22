Presidente Jerí: somos un Gobierno bastante ágil y dinámico que sentará bases del futuro

Mandatario participó en reunión intergubernamental con autoridades regionales, provinciales y distritales de Cajamarca para atender sus principales demandas. - Andina/Prensa Presidencia

Lima 23 Nov. (ANDINA) -

El presidente de la República, José Jerí, afirmó que el Gobierno apunta a dejar encaminados diversos proyectos prioritarios para las regiones tras el diálogo sostenido y directo que viene entablando el Gobierno con las autoridades de todo el país.

"Es cierto que somos un Gobierno de transición, pero también somos un Gobierno bastante ágil, dinámico y que va a sentar las bases del futuro porque hay inversiones que son prioritarias de atender y ello va a darse", aseguró el mandatario durante una reunión intergubernamental sostenida con autoridades regionales, provinciales y distritales en el distrito Baños del Inca, en Cajamarca.

El jefe de Estado indicó que viene recorriendo todo el país a fin de conocer los principales problemas de la población, gobernadores y alcaldes a fin de cerrar brechas con la mayor celeridad posible y generar un impacto positivo en la calidad de vida de los ciudadanos a nivel nacional.

"Vamos a priorizar obras que son estratégicas para cada región, ello mediante los acuerdos ejecutivos que estamos alcanzando. Este trabajo nos permite interactuar directamente con autoridades y la sociedad civil, por lo que ese es el espíritu de por qué estamos viajando a cada una de las regiones".

Asimismo, señaló que el Poder Ejecutivo tiene como uno de sus objetivos impulsar el mayor potencial posible de las regiones, mediante una visión descentralista de apoyar a todas las autoridades.

"El trabajo es evidentemente intenso, pero necesario para el momento en el que nos encontramos. El país requiere esfuerzos orientados a sacar adelante la mayor cantidad de expectativas posibles para cada región. Estamos sosteniendo una comunicación directa para atender cualquier requerimiento particular que se pueda presentar. Aquí o en Lima, hay plena disposición y voluntad de atenderlos, conversar y escucharlos para verificar el presente y futuro de Cajamarca, así como de todas las regiones del país", concluyó.