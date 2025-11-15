Presidente Jerí supervisó más de 180 vehículos donados para fortalecer seguridad en Junín

Presidente José Jerí supervisa vehículos donados a la Policía Nacional del Perú en Junín. - Andina/Prensa Presidencia

Lima 16 Nov. (ANDINA) -

El presidente de la república, José Jerí, supervisó el estado de las 100 motocicletas y 83 camionetas donadas por el Gobierno Regional de Junín para la reposición del parque automotor, tras una inversión superior a los S/ 20 millones.

Estos vehículos permitirán aumentar las labores de patrullaje y reducir tiempos de respuesta para devolverle la tranquilidad a la ciudadanía.

El evento se llevó a cabo en el Complejo Policial Cap. PNP Alipio Ponce Vásquez en el distrito de El Tambo. Allí el mandatario también pudo dialogar con efectivos policiales, a quienes les agradeció su compromiso en la guerra declarada contra la delincuencia.

Posteriormente, el jefe de Estado participó en una reunión con miembros de la Cámara de Comercio de Junín, realizada en la sede de dicho gremio. Los empresarios y el presidente de la república expresaron el interés común por fortalecer el desarrollo de la región a través de la inversión privada y el diálogo permanente.

Por último, el presidente Jerí refrendó la ley que declara de interés nacional el reconocimiento de la maratón internacional de los andes como evento emblemático del atletismo mundial y motor de desarrollo deportivo, turístico y económico del país.

Esta norma tiene el objetivo de promocionar y masificar la práctica del deporte, el fortalecimiento de la identidad cultural, la proyección internacional del atletismo peruano y el impulso del turismo sostenible en el país.

Estas acciones forman parte de la nutrida agenda de trabajo que el presidente de la república cumple en la región Junín, en el marco del compromiso del Gobierno de visitar todos los rincones del país para atender sus principales demandas.

