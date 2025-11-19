Presidente Jerí supervisó un operativo en penal El Milagro, en La Libertad

Lima 20 Nov. (ANDINA) -

El Presidente de la República, José Jerí Oré, supervisó un operativo de requisa en el penal El Milagro, en La Libertad, en el marco de las acciones del gobierno para golpear las acciones criminales dirigidas desde la prisión.

“Las fuerzas del orden llevaron a cabo una requisa en el centro penitenciario, con el objetivo de golpear con contundencia las operaciones criminales como sicariato y extorsión, dirigidas desde la cárcel”, informa Presidencia de la República en sus redes sociales.

La requisa extraordinaria en este penal fue liderada por los ministros de Defensa, César Díaz Peche, y de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura.

El despliegue en el penal de Trujillo incluyó la participación de 100 efectivos del Ejército, pertenecientes a la 32 Brigada de Infantería, quienes apoyaron de manera decisiva la ejecución del operativo.

A ellos se sumaron 150 agentes de la Policía Nacional y 70 agentes del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), conformando un equipo de intervención altamente capacitado para ingresar a los espacios de mayor peligrosidad del establecimiento penitenciario.

Como resultado de la requisa, se localizaron diversos elementos prohibidos, entre ellos cableados clandestinos, enchufes irregulares, espejos con potencial de ser usados como objetos punzocortantes; así como pasta básica de cocaína y otras sustancias ilegales.

