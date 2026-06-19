Presidente del JNE: resultados proclamados son producto de "proceso con garantías sólidas"

Perú.- Presidente de JNE: resultados proclamados son producto de "proceso con garantías sólidas" - Andina/Vidal Tarqui

Lima 20 Jun. (ANDINA) -

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, afirmó que los resultados de las elecciones al Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino, proclamados hoy, son producto de "un proceso construido sobre garantías democráticas sólidas".

Durante la sesión del pleno del JNE realizada esta tarde, en la que se proclamaron estos resultados, el titular del JNE también felicitó a los representantes elegidos y los instó a ejercer sus mandatos "con responsabilidad, integridad y compromiso profundo con el Perú".

Lee también: [Elecciones 2026: conoce las funciones principales que cumplirá la Cámara de Diputados]

"La representación que hoy se proclama es el resultado de un proceso construido sobre garantías democráticas sólidas, sobre el derecho de los ciudadanos a acceder a información oportuna para ejercer un voto informado y sobre el debate abierto de ideas y propuestas que permitió a la ciudadanía conocer las distintas opciones políticas", manifestó.

El presidente del JNE sostuvo que cada una de las etapas del proceso electoral tuvo el propósito de asegurar que la voluntad libremente expresada por los ciudadanos sea fielmente reflejada en los resultados electorales.

Señaló que estos constituyen el resultado del voto de millones de peruanos en el territorio nacional y en el mundo, quienes ejercieron su derecho a participar en la construcción democrática de la Nación.

"Cada uno de esos votos tiene el mismo valor, cada uno de ellos construye la representación que hoy la oficializamos. Esta proclamación tiene, además, un significado histórico para la vida institucional del país, porque luego de más de tres décadas Perú vuelve a contar con un Congreso bicameral", aseveró.

Pluralidad que fortalece

En otro momento de su intervención, Roberto Burneo señaló que el nuevo Congreso de la República estará conformado por una Cámara de Senadores, integrada por 60 senadores, y una Cámara de Diputados, compuesta por 130 representantes elegidos en las distintas circunscripciones electorales del país.

Dijo que a ellos se suman cinco parlamentarios andinos y sus respectivos suplentes elegidos por voto popular para representar a Perú en los espacios de integración de la comunidad andina.

"Esta nueva composición parlamentaria reúne voces provenientes de todas las regiones del país. Esa pluralidad constituye una de las mayores fortalezas de la democracia peruana y al mismo tiempo una responsabilidad de diálogo, respeto, responsabilidad y capacidad de construir acuerdos, consensos y debates", señaló.

Expresó, asimismo, que el país necesita instituciones sólidas y una democracia capaz de procesar sus diferencias; así como representantes dispuestos a anteponer el interés general a sus intereses personales.

Añadió que la historia de nuestra Nación demuestra que los momentos de mayor avance han sido aquellos en los que el diálogo y los consensos prevalecieron sobre la confrontación y los intereses particulares.

"Por ello, felicito a quienes hoy proclamamos senadores, como diputados y parlamentarios andinos electos; que el mandato recibido sea ejercido con responsabilidad, integridad y profundo compromiso con Perú y con los ciudadanos que lo integran", anotó.

En la sesión de proclamación de estos resultados estuvieron presentes los miembros del pleno del JNE; así como representantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y estado Civil (Reniec).

Resultados de segunda vueltaPosteriormente, en conferencia de prensa y ante la consulta de la fecha de proclamación de los resultados de la segunda vuelta presidencial, el titular del JNE indicó que esperan que se dé antes del plazo (30 días) que se habían propuesto, ya que en estos momentos se encuentran en proceso de elevación los recursos de apelación planteados en primera instancia."En función de ese escenario la próxima semana a más tardar podríamos dar fechas un poco más exactas; pero tenemos el ánimo de que sean resueltas muy rápidamente todas las observaciones de primera instancia", señaló.Interrogado sobre la solicitud de un candidato al Senado para no recibir la credencial correspondiente, Burneo dijo que el JNE proclama los resultados de la voluntad popular y que la entrega de credenciales se da "en función a esa proclamación"."Si un senador, un diputado o un representante al Parlamento Andino no quisiera seguir en esa representación, en este caso luego de los resultados tiene que jurar, eso se hace en el Congreso y ya no es competencia del JNE. Nuestra competencia se cumple con la entrega de credenciales", subrayó.

(FIN) HTC/JCCGRM