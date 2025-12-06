Presidente José Jerí anuncia próxima declaratoria de estado de emergencia en Piura

Llegada del presidente José Jerí Oré a la región Piura. - Andina/Presidencia De La República/Difusión

Lima 7 Dic. (ANDINA) -

El presidente de la república, José Jerí, anunció que el Gobierno declarará en estado de emergencia las provincias de Piura y Sullana, además de evaluar su posible aplicación en Talara, con el objetivo de reducir los índices de criminalidad en zonas críticas de la región.

“Vamos a declarar el estado de emergencia. Primero comenzaremos con Sullana, luego Piura y estamos evaluando que también se aplique a Talara.Son las medidas inmediatas que vamos a tomar en vista de la ola de violencia que viene azotando a esta región”,indicó el mandatario en declaraciones a la prensa tras visitar la sede del Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Perú (PNP) en Sullana.

El jefe de Estado aseguró que se replicará el modelo de articulación y planeamiento ejecutado en los estados de emergencia de Lima y Callao, La Libertad y las zonas de frontera. “Es el formato que estamos aplicando como Gobierno.

Tiene un nivel mucho más planificado, ya que se elevan las capacidades de inteligencia y nos posibilita intervenir sin todo el procedimiento que permite al delincuente escaparse”.

Además, el presidente Jerí aseguró que esta medida va a poder generar resultados para mitigar los crímenes en las referidas provincias y luego

reducir progresivamente los índices de inseguridad.

“El estado de emergencia que vamos a declararva a ser un arma más para que nuestras fuerzas del orden puedan combatir la delincuencia y ello va a permitir mitigar, primero, la sensación de inseguridad ciudadana y luego reducirla.Esto va a ser un compromiso de los efectivos policiales, Fuerzas Armadas y también de la sociedad civil que va a tener que también proporcionar información para poder intervenir en forma efectiva”, replicó.

El presidente Jerí llegó a Piura donde cumplirá con una nutrida agenda de trabajo en beneficio de la ciudadanía.Es la octava región que forma parte de la gira nacional emprendida por el Gobierno para desarrollar actividades multisectoriales yacercar los servicios del Estado, tal como en Huánuco, Junín, La Libertad, Cajamarca, Áncash, Tumbes y Tacna.

Tras su arribo, el mandatario visitó el Centro de monitoreo de cámaras de videovigilancia del distrito de Castilla, dondepudo conocer in situ los trabajos coordinados entre la PNP y el serenazgode la comuna para enfrentar la criminalidad. Posteriormente, supervisó las obras del segundo tramo de avenida Sullana.

Asimismo,realizó una supervisión a la sede de la Macro Región Policial Piura,donde se efectuó la entrega de equipamiento clave para los efectivos policiales como armamento, implementos para la unidad de salvataje, una ambulancia, entre otros.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });