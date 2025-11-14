Presidente José Jerí se reúne con la duquesa de Edimburgo en visita protocolar a Perú

Lima 14 Nov. (ANDINA) -

El presidente de la república, José Jerí, se reunió con la duquesa de Edimburgo, su alteza real Sophie Helen Rhys-Jones, con el fin de fortalecer las relaciones bilaterales y diplomáticas del Perú con el Reino Unido.

La reunión protocolar se llevó a cabo en la Sala de Embajadores de Palacio de Gobierno, donde sostuvieron un diálogo cordial y expresaron el mutuo interés por seguir cooperando tras cumplirse 202 años de relaciones diplomáticas entre Perú y Reino Unido.

En la reunión participaron también el canciller Hugo de Zela y el embajador del Reino Unido en Perú, Gavin Cook.

Se trata de la primera vez que la duquesa de Edimburgo visita el Perú, donde cumplirá una agenda de trabajo centrada en la promoción de causas sociales y ambientales.

En la víspera, Rhys-Jones visitó la región Loreto junto al embajador Cook para reunirse con mujeres indígenas que protegen la Amazonía. Ellas dieron a conocer sus historias de vida y su labor a favor del patrimonio cultural y el cambio climático.

Sophie Helen Rhys-Jones es esposa del príncipe Eduardo, hijo menor de la reina Isabel II, desde 1999. Su labor se centra en actividades filantrópicas y de apoyo a organizaciones benéficas.

