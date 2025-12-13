Presidente José Jerí visita central de videovigilancia y estadio Inca Garcilaso del Cusco

El presidente José Jerí cumple una nutrida agenda de trabajo en la región Cusco. - Andina/Presidencia Perú

Lima 13 Dic. (ANDINA) -

El presidente de la república, José Jerí, visitó esta tarde la central de videovigilancia del Cusco, la cual consta de cerca de 170 cámaras de video.

Esta central ayudará a optimizar la lucha contra la inseguridad ciudadana. El alcalde del Cusco, Luis Pantoja, participó en la inspección.

Como parte de sus actividades oficiales en la región surandina, el presidente José Jerí lideró el acto simbólico de entrega de jerarquización del centro histórico del Cusco, un reconocimiento al valor cultural, arqueológico y social de la ciudad para la peruanidad.

Tras recorrer la central de videovigilancia, el presidente Jerí encabezó la ceremonia en la que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) entregó en cesión de uso el estadio Inca Garcilaso de la Vega al Gobierno Regional del Cusco.

De esta manera, se busca facilitar los trabajos de mejora y modernización del principal recinto deportivo del Cusco.

El jefe de Estado arribó a la Ciudad Imperial junto con el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, para cumplir una agenda de trabajo orientada a fortalecer la seguridad ciudadana y coordinar acciones con autoridades locales.

El Ejecutivo desarrolla una agenda de trabajo orientada a potenciar los servicios públicos en el Cusco.