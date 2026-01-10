Presidente José Jerí visita región La Libertad para cumplir agenda de trabajo

El presidente José Jeri llegó a la región La Libertad, con el objetivo de cumplir una nutrida agenda de trabajo a favor de la población y buscando la mejora de los servicios públicos al alcance de la ciudadanía. - Andina/ Prensa Presidencia

Lima 10 Ene. (ANDINA) -

El presidente de la república, José Jerí, llegó a región La Libertad, donde cumplirá actividades oficiales, como parte de su política de acercamiento y presencia del Estado en todo el país.

A su llegada al Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos en Trujillo, el mandatario recibió los honores de jefe de Estado.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });