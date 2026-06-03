Perú.- Presidente José María Balcázar encabeza nueva sesión del Consejo de Ministros

Andina/Prensa Presidencia

Lima 3 Jun. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, lideró este miércoles una nueva sesión del Consejo de Ministros, en donde se evaluaron y aprobaron diversas acciones en beneficio del país.

Entre las medidas adoptadas, están aquellas orientadas a la prevención ante desastres, el cierre de brechas sociales, la seguridad nacional y el fortalecimiento de nuestra presencia en el exterior.

"Entre los principales acuerdos, se prorrogó el estado de emergencia en distritos de 21 departamentos por peligro inminente ante intensas lluvias, y se aprobó la Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050 para garantizar servicios básicos de calidad",informó la Presidencia de la República a través de su cuenta de X.

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De igual modo, elConsejo de Ministrosdeclaró de interés nacional la creación de dos nuevos distritos en Amazonas y dispusoextender el estado de emergencia en Tacna y Taratapara mantener el orden interno, entre otros acuerdos.

Cabe señalar que en la presente sesión no participó elpresidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, quien se encuentra en Franciapara participar en una serie de actividades relacionadas con el proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).