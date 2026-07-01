Presidente José María Balcázar lideró sesión del Consejo de Ministros

Andina/Prensa Presidencia

Lima 2 Jul. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, lideró hoy una nueva sesión del Consejo de Ministros en la cual se debatieron y aprobaron importantes proyectos normativos para el país.

La Presidencia de la República informó, mediante su cuenta en la plataforma X, que los proyectos aprobados están vinculados a la seguridad, el fortalecimiento institucional y el crecimiento económico nacional.

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"Grandes decisiones para el desarrollo del país. El presidente de la república, José María Balcázar, encabezó una nueva sesión del Consejo de Ministros para debatir y aprobar importantes proyectos normativos enfocados en la seguridad, el fortalecimiento institucional y el crecimiento económico nacional", señaló el despacho del primer mandatario.

En la sesión participaron ministros de Estados de las distintas carteras, así como el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Luis Arroyo Sánchez.

(FIN) HTC/FHG