Presidente José María Balcázar lideró Simulacro Nacional Multipeligro 2026

Andina/Prensa Presidencia

Lima 29 May. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, lideró el Simulacro Nacional Multipeligro 2026, desde Palacio de Gobierno.

A las 10.00 horas, el jefe de Estado se movilizó hasta el Patio de Honor de la sede del Poder Ejecutivo, donde supervisó el desplazamiento del personal del Despacho Presidencial hacia los círculos de seguridad frente a emergencias.

Allí, el mandatario verificó la participación y el compromiso ciudadano con estas actividades de preparación y de protección de la vida.

En el Patio de Honor se llevó a cabo una simulación de respuesta inmediata por parte de las brigadas de atención y auxilio correspondiente.

El Simulacro Nacional Multipeligro realizó en todo el país para fortalecer la acción ciudadana en caso de sismos y peligros asociados.

Premier

De otro lado, elpresidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, lideró el Simulacro Nacional Multipeligro realizado en laPlaza de Armas del distrito de Santiago de Cao, en la región La Libertad.

La jornada descentralizada contó con la participación de la gobernadora regional de La Libertad, autoridades locales, instituciones de primera respuesta y ciudadanía, quienes pusieron en práctica protocolos de evacuación y atención ante escenarios de sismos y otros eventos naturales.

Durante la actividad, el premier destacó la importancia de fomentar la preparación ciudadana frente a desastres. “Los sismos y eventos naturales pueden ocurrir en cualquier momento. Por eso, es fundamental que las familias, instituciones y autoridades estemos preparados para actuar de manera rápida y organizada, para proteger la vida y la integridad de la población”, señaló.

El jefe del Gabinete Ministerial reafirmó el compromiso del Gobierno de seguir impulsando acciones de prevención, gestión del riesgo de desastres y fortalecimiento de las capacidades de respuesta en todo el país.

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