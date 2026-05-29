Presidente José María Balcázar participa en Simulacro Nacional Multipeligro 2026

Andina/Difusión

Lima 29 May. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, participa, desde Palacio de Gobierno, del Simulacro Nacional Multipeligro 2026.

El ejercicio, quese inició desde las 10:00 horas, tiene el objetivo de

fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).

Asimismo,permitirá a la población conocer la forma adecuada para responder, de manera eficiente y oportuna, peligros de origen naturalo inducidos por la acción humana.

Esta actividad se realizaen conmemoración de los 56 años del devastador sismo ocurrido el 31 de mayo de 1970frente a Chimbote, en Áncash.

Este seísmo desencadenó el desprendimiento de una masa de hielo del nevado Huascarán y provocó el alud-aluvión que sepultó la ciudad de Yungay, considerada una de las mayores tragedias naturales del país.

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